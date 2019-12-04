Her yerde aranan suç makinesi sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri farklı suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 33 ayrı suç kaydı bulunan S.K. (36) isimli şahsın İzmit'te olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şahıs, Bekirdere Mahallesi’nde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan M.A. (33) isimli şahsın da İzmit’te olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından şahıs Kadıköy Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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Yorumlar
(1 )
Hakan - Bunlardan bıktık doğru yaşayan suça karışmamış insanları haber yapında içimiz açılsın biraz olmazmı
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