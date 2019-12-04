Başkan Özlü gençlerle buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlik buluşmaları kapsamında Bahçecik Şehit Ekrem Mahallesi’nin gençleri ile bir araya geldi. Etkinlikte başkan Özlü’ye AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Emre Kahraman, AKP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Melih Özkaraaslan ile Belediye Meclis Üyesi Saim Anlağan eşlik etti.

ÖZLÜ: DERTLEŞECEĞİZ

Gençlerle buluşmasında konuşan ve Başiskele’yi ortak yönetmek için başta gençler olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri ile dertleşeceklerini belirten başkan Özlü, ““Gençlerimizi daha iyi anlamak, bizden beklentilerini birinci ağızdan dinlemek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Başiskelemizin eksiklerinin giderilmesi ve yerinde daha kaliteli hizmetlerle kentimizi daha yaşanabilir bir yer hale getirmek, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin düşüncelerini önerilerini çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Başiskele’yi yönetmek için dertleşeceğiz” dedi