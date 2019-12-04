Bizkandırayız Şiir Topluluğu, Çamlıbel’i andı

Bizkandırayız Şiir Topluluğu her hafta gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kendi alanında üne kavuşmuş ve değerli sanatçıları anıyor. Topluluk son olarak Hecenin Beş Şairinden biri olan ve Han Duvarı şiiri ile dikkatleri üzerine çeken Faruk Nafiz Çamlıbel’i şiirleri ve hayat hikayesi ile andı. Şair Faruk Nafiz’in in hayatı ve edebi kişiliği hakkındaki konuşmayı Sabahat Ulutaş gerçekleştirdi.

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Tokdemir ailesi tarafından hazırlanan Han Duvarları Şiir Konsepti, Feyza – Olcay- Zafer Tokdemir ile Sabahat Ulutaş, Ahmet Şakacı ve Celil Sağlam tarafından okundu. Keyifli geçtiği öğrenilen etkinliğe Ç.Y.D.D. Kandıra şube başkanı Sevim Deren Emekli Öğretmenlerden İpek Sümer, Mustafa Yıldız, Av. Figen Şentürk, Ahmet Şakacı, Neslihan- Ecz. Akif Acura, Feyza – Olcay- Zafer Tokdemir, Belgin- Murat Yüksel, Aliye- Halil Erdoğmuş, Bizkandırayız Müzik Topluluğu eğitmenleri Münevver – Engin- Şahin Ecevit, Bizkandırayız Platformu kurucusu Nurşen – Aygün Aynagöz, Sabahat Ulutaş, Ressam Aytaç Kürekçioğlu, Binnur Onur, Celil Sağlam ve Enes Tayfun katıldı.