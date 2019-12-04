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Namık Kemal Anadolu Lisesi alkış aldı

İlimizin köklü eğitim kurumları arasında yer alan Namık Kemal Anadolu Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ‘Lösemi Nedir ve Ne Değildir’ konuşuldu
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İlimizin önemli eğitim kurumları arasında yer alan İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ile Kocaeli Üniversitesi Lösemi Fayda Kulübü arasında gerçekleştirilen projede anlamlı etkinliklere imza atıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim kapsamında bir araya gelen öğrenciler, lösemide yanlış bilinen noktalara dikkat çekerek, hastalığın tedavisinde yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oldu. Projenin sonraki aşamasında Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Servisi’ni gezerek tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

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