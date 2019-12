“Gönül Coğrafyası Okumaları” başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ş birliğinde; il genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik bu yıl üçüncü kez ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışması düzenleniyor. Türkistan’ı konu edinecek yarışmayla liseli gençlerin geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etmesi hedefleniyor.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmacı öğrenciler okullarında en az 10, en fazla 15 kişilik okuma grupları oluşturarak yarışmaya katılabilecek. Ayrıca her okuma grubunun başında bir tane öğretmen olması şartı bulunuyor. Bir öğretmen aynı anda iki okuma grubuna rehberlik edebilecek. Her okul en fazla 4 grup, her öğrenci ise sadece bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilecek. Yarışmaya kitap okuma etkinliğine katılmayan öğrenciler de katılım yapabilecek.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜL

Okul yönetimi en az biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşan bir komisyon ile eserleri inceleyerek her kategoriden ilk 3 eseri belirleyip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulmuş kurul, öğrenciler tarafından yazılan eserlerin ön değerlendirmesini yaparak her kategoride en iyi ilk 10 eseri belirleyecek. Yarışmada derece yapan projeler, rehber öğretmen ve eseri yazan öğrenci dâhil olmak üzere dereceye giren isimlere çeşitli ödüller verilecek.

YARIŞMA İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER:

Kitapların dağıtımı: 23 Aralık 2019 – 04 Ocak 2020

Okumaların yapılması: 06 Ocak 2020 – 09 Mart 2020

Sonuçların ilan edilmesi ve Ödül Töreni: 13 Nisan 2020 – 20 Nisan 2020