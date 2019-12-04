Başkan Söğüt Aşıklar Gecesi’ne katıldı  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Aşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırı’nda Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile birlikte düzenlenen Aşıklar Gecesi’ne katıldı. Gecede bir de konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Milli kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bizler de Körfez Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetleri önemsiyor, destekliyoruz’’ dedi.

“OZANLIK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR”

Başkan Söğüt, şairler ve ozanlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ‘’Körfezli hemşerilerimiz de her ay büyük ilgi gösteriyor. Ozanlık kültürü bizim en önemli tarihi ve kültürel değerlerimizden bir tanesi. Ozanlar halkın sesidir. Sazı ile sözü ile halkın olumlu yönlerini, toplumun olumsuz yönlerini verir. Bizler de severek dinliyoruz. Körfez Belediyesi olarak bu kültürümüzü yaşatmaya ve sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt, konuşmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından etkinlik için gelen şair ve ozanlara birer plaket takdim etti.