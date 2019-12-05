Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünler ile mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında iş yerlerinde denetimlerde bulundu. İzmit ilçesinde planlı ve eş zamanlı yapılan iş yeri aramalarında 5 iş yerinde çeşitli markalara ilişkin toplam 158 adet taklit giyim eşyası ve kışlık bot ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında Adli İşlem yapıldı.
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Taklit ürün satan iş yerlerine denetim
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te bulunan iş yerlerinde yapılan denetimlerde taklit giyim eşyası sattığı tespit edilen 5 iş yerine işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz