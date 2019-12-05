Taklit ürün satan iş yerlerine denetim

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünler ile mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında iş yerlerinde denetimlerde bulundu. İzmit ilçesinde planlı ve eş zamanlı yapılan iş yeri aramalarında 5 iş yerinde çeşitli markalara ilişkin toplam 158 adet taklit giyim eşyası ve kışlık bot ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında Adli İşlem yapıldı.