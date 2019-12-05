Binlerce personel alınacak!

İçişleri Bakanlığının yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedeflediği öğrenildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakanlığın yürüttüğü projeler ve 2020 hedefleri ayrıntılarıyla ortaya konuldu. İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bugüne kadar kadrosuna 61 bin 989 yeni personel dahil ederken, yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedefliyor. 2019 yılının 10 ayında 13 bin 209 jandarma, bin 927 sahil güvenlik, 323 bin 88 emniyet personeli olmak üzere toplam 323 bin 88 personele görev başı eğitimi verildi. Personelin görev kapasitesini artırabilmek için bina tesis ve kontrol noktalarındaki iyileştirme ve yenileme faaliyetlerini de sürdüren İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında aralarında yeni hizmet binalarının da yer aldığı 87 proje tamamlanırken, aralarında 5 hükümet konağının da yer aldığı 241 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.