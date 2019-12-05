Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:22 TSİ- Gündem G: Bugün 09:24 TSİ

Binlerce personel alınacak!

Bakanlık yıl sonuna kadar binlerce personel alınacağını duyurdu
mask

İçişleri Bakanlığının yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedeflediği öğrenildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakanlığın yürüttüğü projeler ve 2020 hedefleri ayrıntılarıyla ortaya konuldu. İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bugüne kadar kadrosuna 61 bin 989 yeni personel dahil ederken, yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedefliyor. 2019 yılının 10 ayında 13 bin 209 jandarma, bin 927 sahil güvenlik, 323 bin 88 emniyet personeli olmak üzere toplam 323 bin 88 personele görev başı eğitimi verildi. Personelin görev kapasitesini artırabilmek için bina tesis ve kontrol noktalarındaki iyileştirme ve yenileme faaliyetlerini de sürdüren İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında aralarında yeni hizmet binalarının da yer aldığı 87 proje tamamlanırken, aralarında 5 hükümet konağının da yer aldığı 241 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan talimat verdi: Asla indirim yok! mask
Erdoğan talimat verdi: Asla indirim yok!
Gölcüklü o isim hakkında ‘Yaşıyor mu?’ ilanı mask
Gölcüklü o isim hakkında ‘Yaşıyor mu?’ ilanı
Sigara satışında 'tek tip paket' dönemi yarın başlıyor mask
Sigara satışında 'tek tip paket' dönemi yarın başlıyor
O konutları yapacak ihaleyi kazanan firma belli oldu mask
O konutları yapacak ihaleyi kazanan firma belli oldu
Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? mask
Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak?
İlyas Şeker Cedit'i meclise taşıdı mask
İlyas Şeker Cedit'i meclise taşıdı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak

GALERİ

Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL