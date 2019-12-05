Gencerler Market 3. Şubeyi Gölcük’te açtı

Kocaeli’de gıda sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Doğan Gencer’in ve çocukları Mustafa Gencer ile Abdülkadir Gencer'in sahibi olduğu Gencerler Market, üçüncü şubesini Gölcük Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 90 adresinde düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, Gölcük'te yapılan her türlü yatırımı desteklediklerini belirtti.

"ALIŞVERİŞ YAPTILAR"

Sezer, “Gölcük, 17 Ağustosta büyük yıkım yaşamış ama ona rağmen yeniden küllerinden doğmuştur. Gölcük her gün bir adım daha ileri gitmektedir. Bugün burada yapılan çok ciddi bir yatırım var. Bu işi yapan, yatırımı gerçekleştiren arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İş yerimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ve yapılan duaların ardından iş yeri sahibi Doğan Gencer ve protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti. Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunulurken vatandaşlar ve protokol üyeleri mağazada alışveriş yaptı. 25 çalışanı bulunan Gencerler Market’in Gölcük şubesinde gıdadan temizlik ürünlerine, sebzeden meyveye binlerce ürün bulunuyor.