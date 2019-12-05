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Skandal teklif yeniden gündemde!

AKP’nin daha önce de gündeme getirdiği ancak büyük tepki çeken çocuk yaşta evliliklere af teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AKP’li MYK’da, muhalefetle anlaşılması durumunda söz konusu teklifin infaz paketine eklenmesi ve yaş farkının 15’ten yukarı olması durumunda affedilmemesi kararı alındı.
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AKP’nin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) infaz paketi üzerinde Adalet Bakanlığı, AKP yönetimi ve partinin hukukçu milletvekilleriyle yapılan çalışmalar sonucunda gelinen nokta masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, bütçe görüşmelerinden sonra gecikmesi durumunda ise yeni yılın ilk ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanan pakette, istisna tutulan suçlar dışındaki süreli cezaların üçte iki yerine yarı oranında infaz edilmesi üzerinde görüş birliğine varıldı. Buna ek olarak denetimli serbestlik uygulamasının her cezaya sabit 1 yıl uygulanması yerine infaz indirimine tabi tutulan cezanın beşte dördünü yattıktan sonra tahliye edilmesi öngörülüyor. Kadın ve yaşlılar için “cezaevinde hafta sonu ve geceleyin infaz, konutta infaz” biçiminde uygulanan özel infazın kapsamının hapis cezasının üst sınırına yükseltilerek genişletilmesi bekleniyor. İnfaz paketinin bu şekliyle Meclis’ten geçmesi durumunda ilk aşamada 42 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, infaz yasasında “5’li istisna” olarak nitelendirilen “örgüt suçları, terör suçları, cinsel istismar, uyuşturucu suçları ve mükerrer işlenen suçlar”da infazın süreli cezalarda ‘4/3 olarak’, kasten adam öldürmenin de yer aldığı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda infazın 30 ve 24 yıl olarak uygulanmasına devam edilmesi benimsendi.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLA EVLENENLERE AF

Muhalefetle uzlaşılması durumunda küçük yaşta kızlarla evlenen ve cinsel istismar suçundan cezaevinde yatan erkeklerin affedilmesiyle ilgili düzenlemenin de infaz paketine eklenebileceği belirtiliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde “15 yaşındaki kızla evlenen 60-70 yaşındaki erkekler affedilecek” algısı oluşmaması için düzenlemeye yaş farkı konulması yönünde yapılan müzakarelerde kadın milletvekillerinin “yaş farkı 10’un üstünde olanlar affedilmesin” önerisi kabul görmedi. Yaş farkının 15 yaş olması benimsenirken, “resmi evliliğin sürmesi, şikâyet olmaması” kriterlerinin de getirilmesi üzerinde duruluyor. Yaş farkının 15 olmasında cezaevinde bu suçtan yatan kişilerden daha fazla sayıda tahliyenin sağlanmasının amaçlandığı kaydediliyor. Yaş farkının 15 olması durumunda cezaevinde yatan kişi sayısı 76’ya düşecek, kalanları ise tahliye edilecek.

BİR DEFAYA MAHSUS YAPILACAK

AKP yöneticileri, erken yaşta evliliklerin kendi iktidarları döneminde zorlaştırıldığını, ancak ortada çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirterek “Şu an gerçek evlilikler var, ortada çocuklar ve anneler var. Erken yaşta evlendi diye eşler işyerlerinden alınıp cezaevine konuluyor. Bunu görmezden mi geleceğiz? Tecavüzcüsüyle evlendirme diye bir şey yok. Geçici madde eklenecek ve tarih konulacak. Yoksa mevcut yasayı değiştirmiyoruz. Bir defaya mahsus yapılacak, bir daha da böyle bir şey çıkartmayacağız” görüşünü savunuyor.

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