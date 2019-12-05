İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti

Biz İzmit’iz grubu üyesi olan İzmit’in eski esnaflarından Dilek Aksoylu 61 yaşında hayatını kaybetti. Taylan Aksoylu’nun eşi, Serkan Aksoylu’nun annesi olan merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.