Biz İzmit’iz grubu üyesi olan İzmit’in eski esnaflarından Dilek Aksoylu 61 yaşında hayatını kaybetti. Taylan Aksoylu’nun eşi, Serkan Aksoylu’nun annesi olan merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Bugün 09:58 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:04 TSİ
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit’in eski esnaflarından Dilek Aksoylu(61) hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz