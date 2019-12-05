İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Güfidan’ın amcası Rıza Gürfidan (96) yaşamını yitirdi. İzmit Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Gürfidan Ticaretin sahibi olan Rıza Gürfidan iki çocuk babasıydı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitiren Gürfidan’ın cenazesi bugün (Perşembe) öğleyin Fevziye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 10:18 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:22 TSİ
Muzaffer Gürfidan’ın acı günü
İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Güfidan’ın amcası Rıza Gürfidan 96 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz