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Muzaffer Gürfidan’ın acı günü

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Güfidan’ın amcası Rıza Gürfidan 96 yaşında hayatını kaybetti.
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İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Güfidan’ın amcası Rıza Gürfidan (96) yaşamını yitirdi. İzmit Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Gürfidan Ticaretin sahibi olan Rıza Gürfidan iki çocuk babasıydı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitiren Gürfidan’ın cenazesi bugün (Perşembe) öğleyin Fevziye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Bugün 10:18 TSİ - Yaşam

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