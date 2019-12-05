Muzaffer Gürfidan’ın acı günü

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İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Güfidan’ın amcası Rıza Gürfidan (96) yaşamını yitirdi. İzmit Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Gürfidan Ticaretin sahibi olan Rıza Gürfidan iki çocuk babasıydı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitiren Gürfidan’ın cenazesi bugün (Perşembe) öğleyin Fevziye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.