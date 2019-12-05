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Bu firmadan alacağı olanlar dikkat!

Gebze'de hizmet veren ve geçtiğimiz dönemlerde konkordato ilan eden TEM Metal’den alacağı olanlara çağrı yapıldı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hizmet veren ve konkordato ilan TEM Metal’den alacağı olanlara çağrı yapıldı. Alacaklılardan 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri istendi. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/244 Esas sayılı dosyası ile Konkordato talep eden TEM METAL İNŞ.GIDA SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. hakkında İ.İ.K’nun 289’uncu maddesi gereğince 29.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine hükmedilmiştir. İ.İ.K’nun 299’uncu maddesi uyarınca “Alacaklılar Komiser tarafından 288’inci madde uyarınca yapılacak ilanla, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca İlanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlanda alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır” hükmü bulunmaktadır.

İ.İ.K’nun 299’uncu maddesi uyarınca TEM METAL İNŞ.GIDA SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. “inden” alacaklı olmanız durumunda Konkordato Komiserliğine hitaben S.M.M.M Selahattin BAL “Hacı Halil Mah. 1222 Sk. No:13 Daire: 4 Kat:1 Gebze / Kocaeli ” adresine 29.04.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihi itibariyle alacak tutarı ve alacağı ihtiva eden belgeleri (makbuz,irsaliye,fatura,cari hesap ekstresi ,ödenmeyen çek ve senet fotokopileri vb.) ıslak kaşeli ve ıslak imzalı şekilde ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarınızı bildirmenizi, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ve oy hakkından mahrum olacakları ilan ve ihtar olunur.”

İlan detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

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