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Umuttepe'deki üst geçit tekrardan açıldı

Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nin hasarlı bölümü onarıldıktan tekrar hizmete açıldı
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Kocaeli İzmit ilçesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nde geçtiğimiz aylarda bir aracın çarpması sonucunda oluşan hasarın onarılma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Üst geçidin hasarlı parçası geçtiğimiz günlerde Büyükşehir ekipleri tarafından gece yapılan çalışma sonrası onarılmak üzere atölyeye taşınmıştı. Ekipler onarılan bölümü üst geçidin olduğu bölgeye getirerek montajını gerçekleştirdi. Umuttepe yerleşkesinde bulunan üst geçit tekrar yayaların güvenle geçebileceği hale getirildi ve hizmete açıldı.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENDE ONARIM DEVAM EDİYOR

Üst geçidin hasarlı kısmının onarımını gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı, ana gövde üzerinde yayaların yürüdüğü platforma kaymaz tartan pist imalatı gerçekleştirdi. Vatandaşların kullanımına açılan üstgeçitte Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asansör ve yürüyen merdivenin onarımına devam ediyor. Onarımın tamamlanması ile asansör ve yürüyen merdiven vatandaşların hizmetine sunulacak.

YAYA KÖPRÜSÜ 2016 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinin arızalı parçası atölye ortamında onarılarak tekrar yerine monte edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler tekrar üst geçidi kullanarak güvenle karşıya geçebiliyor.

 

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