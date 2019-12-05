Tarhan: Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarını TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını temel alarak gerçekleştirdiğini dile getiren Tarhan, “Maaş zam oranlarının enflasyon artışına bağlı, açıklanan bu enflasyon rakamları gerçek enflasyon ile uyumlu olmadığı zaman milyonlarca çalışan mağduriyet yaşıyor. Günlük hayattaki fiyat artışı oranında maaşları artmayan vatandaşlarımız enflasyon karşısında adeta eziliyor. Bugün asgari ücretli temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Çalışan ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar gerçek enflasyon oranına bakılarak düzenlenmeli” dedi.

"%15 ORAN VATANDAŞ İÇİN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Devletin kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara ve para cezalarına yüzde 22,58 oranında zam yaptığını kaydeden Tarhan “Devlet kendi gelirlerini de enflasyon karşısında korumak için zam yapıyor ama vatandaşa açıkladığı ile kendine baz aldığı rakamlar farklı. Bakıyorsunuz son bir yılda elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 32, gıdaya yüzde 21, mal ve hizmetlerde yüzde 23 zam gelmiş. Üstelik bunlar TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlar. Hepimiz biliyoruz ki gerçekte durum çok daha vahim, mutfaktaki yangın çok daha büyük. Pazara çıkıp baktığınızda zamlar, süt ürünlerinde yüzde 40, Sebze meyve yüzde 50’ye dayanmış durumda. O yüzden %15 oranı vatandaş için bir şey ifade etmiyor” dedi.