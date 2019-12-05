Haydi Kocaeli maça

Mavi beyazlı temsilcimiz, Türkiye Basketbol 2. ligi 9. hafta müsabakaları kapsamında Ankara temsilcisi Kayı Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Maç 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’ da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

HAKAN KÖSEOĞLU’NDAN MAÇA DAVET

Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı antrenörü Hakan Köseoğlu “Ligde oynadığımız son 5 maçta üst süte galibiyetler elde ettik. Genele baktığımız zaman sadece bir mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde seyircimiz karşısında oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbol severleri destek için salona bekliyoruz. Cumartesi günü inşallah galip gelip liderlik yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz” dedi.