Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Kocaeli'nin yüksek kesimleri adeta beyaza büründü. Etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla Kartepe'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından “Siz hiç Kartepe zirvesi ile Uludağ’ı aynı karede gördünüz mü? Evet şimdi gördünüz” mesajı ile paylaşılan fotoğrafta, Kartepe ile Uludağ’ın aynı karede görülmesi büyük beğeni topladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tweetini etiketleyerek “Arada mesafeler olsa da, mevsim kış olsa da karla kaplı Uludağ'ımız kalpleri ısıtmayı yeter. Güzel Uludağ'ımız her yerden çok güzel görünüyor. Kartepe'ye sevgiler...” ifadelerini kullandı.