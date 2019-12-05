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Türk Metal masayı terk etti

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumunda, özellikle ücret anlaşmazlığı nedeniyle uyuşmazlık tutanağı tutuldu. 
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Dünkü görüşmelerde MESS, Türk Metal Sendikası’nın yüzde 26.28’lik ücret artışı önerisine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019-31 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6.05 oranında artış önerdi. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif etti. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler Türk Metal Sendikası tarafından reddedildi. 

‘3 YILLIK’TA ISRAR

MESS, Türk Metal’in gece çalışma tazminatının yüzde 15’e yükseltilmesi talebini de kabul etmedi. MESS, bu oranın yüzde 10’da kalmasını istedi. Türk Metal, yüzde 15’lik talepte ısrar etti. MESS, ayrıca sözleşmenin 3 yıllık olması önerisinde de ısrar etti. Türk Metal bir kez daha reddetti. Türk Metal, “ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda MESS’in çalışanları ‘bir lokma, bir hırkaya’ mahkûm eden tavrını” kabul etmeyeceğini belirterek masaya terk etti ve uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattı. Ayrıca, MESS’in tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğini de bildirdi. 7 Ekim’de başlayan sözleşme görüşmelerinde, bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 44 madde kabul edilirken, 64 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.

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