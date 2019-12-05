Büyükakın: “Yapmayacaklar ya yer arıyorlar kaçmak için”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen AK Parti Derince İlçesi 92'nci Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclisine AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Konuşmasının hemen başında gençlere seslenen ve heyecanları için teşekkür eden Başkan Büyükakın, 2004-2019 yılları arasında Derince ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 371 proje hayata geçirildiğini bunun da 392 Milyon TL maliyetinde olduğunu dile getirdi. Bu hizmetleri muhteşem diyerek tanımlayan Başkan Büyükakın, “Geçmişte hükümetlerin yapamadığı yatırımları belediyelerimiz yapmıştır” dedi.

“DERİNCE’YE SU VERMEDİKLERİ GÜNLERİ HATIRLIYORUM”

Derince’de 223 kilometre içme suyu ve 173 kilometre kanalizasyon hattı yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bununla birlikte tüm projeler için de 153 Milyon TL kamulaştırma yapıldı. Bazı hizmetleri yokluğunda anlarız. Bizler de gençken çok heyecanlıydık. İstanbul’da öğrenci iken sokaklar çöpten ve çamurdan geçilmiyordu. Derince’de suların akmadığını ve belediyenin başarısız olsun diye su verilmediğini biliyorum. O çok güvendikleri Yuvacık Barajından Derince’ye su vermedikleri günleri hatırlıyorum. Derince’de günlerce susuz kaldığımız sırf siyasi maksatla su verilmediğini hatırlıyorum. Şimdi o günleri unuttuk. Doğalgazımız ve suyumuz var, sokaklarımız ter temiz ve bütün hizmetler yapılıyor. İşte bu AK Belediyeciliğin alnının akı demektir. Önce bunu da söylemek gerekiyor” ifadelerini sarf etti.

“DERİNCE’NİN BÜTÜN ALT YAPISINI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Derince’nin bütün altyapısının yapımı için ihalenin İSU tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Derince’nin bütün alt yapısını değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Üstyapısının asfaltını da biz yapacağız. Toplamda 200 Milyon TL’lik bir yatırımdır. 2020 yılının başında 2022’nin sonunda Derince’deki tüm alt yapı sorununu bitirmiş olacağız. Burada kademeli olarak bir çalışma yapacağız. Derince’deki Millet Bahçesi, Liman yolundaki kavşak çalışması için karayolları ile çalışıyoruz. Kamulaştırma işlemlerini biz yapıyoruz” ifadelerini sarf etti. “Belediye hatları ile ilgili olarak tamamını bir havuzun içine bir omurga halinde olması için kooperatiflerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi’nin kendi araçları içerisinde olan aktarmanın diğer kooperatiflerin de olacağı yeni bir sisteme geçtiğimizde birçok yaşanılan sorunda ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

“BİZ ZATEN İŞ YAPMAK İÇİN GELDİK”

“Teşkilatlarımızın ve sahadan gelen tüm talep ile önerileri de diğer bir taraftan cevap veriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bizim derdimiz iş yapmaktır. Biz zaten iş yapmak için geldik. Biz bir taraftan iş yaparken diğer bir taraftan da asılsız isnatlar var. Son dönemlerde böyle bir şey türedi. Hitler Almanyasında şunu yapıyorlardı. Hitlerin propagandistleri bir yalan söylüyorlardı. O yalanı inandırmak için sürekli aynı yalanı tekrarlıyorlardı. Yalan ortaya çıktığında başka bir yalan söylüyorlardı. Şimdi de bu şekilde sürekli olarak bir propagandaya başvurduklarını görüyoruz. Bütün kişilerimizi ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için itibar suikastı dönemine başladılar. Eskiden bundan daha önceki yıllarda insanlara suikast yapılırdı. Şimdi itibarlara suikast yapıyorlar. Bunu bilinçli olarak bir strateji ve politika yapıyorlar. Pervasızca yalan söylüyorlar” diye konuştu.

“YANİ YALANDA DA SINIR YOK, HİÇBİR ÖLÇÜ YOK”

“Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili çıktı ‘Gebze’deki Hünkar Çayırı’nda inşaat yapılıyor’ dedi” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Gebze’de biliyorsunuz Hünkar Çayırı var. Hünkar Çayırı, Fatih’in son seferini yapacağı zaman otağını kurduğu yerdir. Fatih’in nereye sefer yapacağını kimse bilmiyor kendisinden başka. Fatih Sultan Mehmet Han işte orada Gebze’deki Hünkar Çayırı’nda vefat ediyor. Hünkar Çayırı böyle kıymetli bir yer. Biz de orada tarihi önemine uygun bir avam projeyi bitirdik. Bu dönemin içinde muhteşem bir projeyi yapacağız. Şimdi biz böyle çalışırken, bu alanda çıkıp inşaat yapılıyor o milletvekili. Sözcü Gazetesine de servis ederek haber yaptırdılar. Bir inşaat fotoğrafı kullandılar. Kullandıkları inşaat fotoğrafı Tuzla tarafından çekilmiş. Biliyorsunuz Hünkar Çayırı’nın öbür tarafı Tuzla’dır. Tuzla’daki o inşaat fotoğrafını çekip Hünkar Çayırı dediler. Ya insaf ya. Yani yalanda da sınır yok. Hiçbir ölçü yok. Hiçbir kırmızı çizgi yok. Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip Tuzla’daki bir inşaatı gösterip Hünkar Çayırı’nda inşaat yapılıyor diyecek kadar ölçüsüzler” dedi.

“TEŞKİLATLAR BUNLARI BİLMELİ”

“Kale alıp bir cevap veriyorsunuz sonra bir açıklama yapıyorlar” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Soru soruyor güya. Türkiye’nni en çok borçlu belediyesi golf aracı aldı diyorlar. Ortada alınan golf aracı yok. En borçlu belediye olmamızın sebebi sizsiniz dedik, ona da cevap yok. Buna da cevaben diyorlar ki ‘Abdest alamazdınız’. Aslında oturup karşımızda cevap verecek ciddiye alınacak bir şey yok. Şimdi ne diyorlar İZGAZ’ı biz size verdik. Bizden İZGAZ’ı aldınız daha sonra sattınız. 600 milyon para kazandınız. Ya İZGAZ sizdeyken satmak istediniz. Satmaya kalktınız. Değerleme yaptırdınız. Sonra size dedilerki biz İZGAZ’ı alırız ama üstüne 7-8 Milyon dolar isteriz. Bunu biliyorsunuz. Üste para istenen İZGAZ’ı yeni yatırımlarla böyle bir şirket haline getirdik. Biz o İZGAZ’ı sattık. Satsaydınız o zaman. Satmaya kalkmadınız mı? Lütfen teşkilat üyelerimizden halkımıza bunları anlatmasını istiyorum” ifadelerini sarf etti.

“NİYETİ İŞ YAPMAK OLANIN YANINDA OLURUZ, DESTEKÇİSİ OLURUZ”

“Burada sizlere geçtiğimiz dönemde yaptığımız yatırımları sizlere anlattık” diyerek teşkilat üyelerine seslenen Başkan Büyükakın, “Alnımız Ak. Ak Belediyecilik üzerine başka bir belediyecilik yok. Onlar anca ne yapar biliyor musunuz? Ancak temel atmamama töreni yaparlar. Çünkü niyetleri iş yapmak değildir. Niyetleri sadece yan yatmaktır. Hizmet etme niyetleri yok. Sürekli olarak bir şey yapmak istemediklerinde sanki ellerinden tutan varmış gibi biz bunu yapmak istiyoruz ama Büyükşehir Belediyesi yaptırmıyor. Ne Yapmak istediniz de Büyükşehir Belediyesi sana yaptırmadı. Böyle bir şey yok. Bir şey yapmak istiyoruz, Hükümet yaptırmıyor diyorlar. Samimi olun, samimi. Niyeti iş yapmak olanın yanında oluruz, destekçisi oluruz. Derince’de olduğu gibi diğer ilçe belediyelerimiz bir projemiz var dediklerinde gidiyoruz, yerinde inceliyoruz.”

“CEDİT’TE ANCAK TEMEL ATMAMA TÖRENİ YAPARLAR”

Şimdi aynı tartışma İzmit Cedit Mahallesi’nde var” diyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Cedit’te halkın yararı için Büyükşehir Belediyesi’ne devredeceğiz diyorlar. Niye Büyükşehir Belediyesi’ne halkın yararına devretmek istiyorsunuz. İzmit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bir sözleşme var. Taraflar kimler biri ilçe belediyesi diğeri bakanlık. Yeni bir ev kiralayacaksınız. Bir kiracı ve ev sahibi var. Kiracı, kiraladığı evi bir başkasına verir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Siz taraf olduğunuz bir şeyi başka bir tarafa devredemezsiniz. Şunu söyleyecekler bir süre sonra. Yapmayacaklar ya. Yapmaya niyetleri yok ya. Şimdi yer arıyorlar kaçmak için. Büyükşehir Belediyesi yaparsa biz Büyükşehir Belediyesi’ne devrederiz. Neyi kime devrediyorsunuz. Taraf mısınız? Taraf iseniz Çevre Bakanlığı ile tarafsınız. Yapmayacaksınız çıkıp bunu biz yapmayacağız, yapamıyoruz diyeceksiniz. Çevre Bakanlığı size yazı yazdı. Hükümlülüklerinizi yerine getir diye. Bakanlık bizi muhatap almıyor diyorlar. Hayır, Çevre Bakanlığı kendilerine yazı yazdı ve bunu biliyorlar. Bakanlık diyorki, İzmit Belediyesi sen üzerine düşen sorumluluğu yerine getir. Şimdi Cedit Mahallesi’nde geziyorlar. Biz yapacağız ama Bakanlık elimizden tutmuyor, biz bunu yapacağız ama Büyükşehir Belediyesi yardım etmiyor. Medya üzerinden mi söylenir bunlar. Gazetelere mi söylenir? Samimi iseniz gelirsiniz Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir problem var dersiniz. Beraber çalışırız. Ama niyet iş yapmamak olunca böyle bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Cedit’te ancak temel atmama töreni yaparlar. Yapacaksanız buyurun yapın. Yapmaya niyetiniz yoksa vatandaşı oyalamayın. Biz bunu yapmayacağız deyin. Artık Bakanlık mı yapar, Büyükşehir Belediyesi mi yapar bırakın onu biz takdir edelim”