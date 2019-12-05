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Sarıbay: Büyükakın tartışmak istiyorsa muhatabı Sirmen’dir

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Yuvacık Barajı polemiği ile ilgili olarak, “Büyükakın eğer Yuvacık Barajı ile ilgili halkı aydınlatmak istiyorsa, tartışmak istiyorsa 4 isim verdim. Esas muhatabı Sefa Sirmendir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün il binasında gündeme dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Meclis Üyesi Nur Paşa ilçe başkanları yer aldı.

“SOSYAL BELEDİYECİĞİN ÖNCÜSÜ CHP”

İl Başkanı Cengiz Sarıbay gündeme dair yaptığı açıklamada, “Bugünkü toplantıyı Kocaeli’nin abisi Cengiz Sarıbay’ın halkla buluşma toplantısı olarak görün. 5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı olarak verilen bir gün. Bugün niçin önemli? Bir Osmanlı toplumundan laik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kuruluşuna olan süreçte Atatürk devrimlerinin en ileri gelenidir. Sosyal demokrat belediyecilik, maddi durumu iyi olmayan insanlara destek sağlamayı amaçlayan bir belediyeciliktir. O belediyeciliğin öncüsü de Cumhuriyet Hak Partisi’dir dedim. Leyla Atakan’lardan Erol Köse’ye baktığımız zaman sosyal belediyecilik anlayışının öncüsünün CHP olduğu görülüyor” dedi.

“NEDEN O ZAMAN TAHSİS ETMEDİNİZ?”

Düğün ve nikah salonlarının 1 TL olması konusunda konuşan Sarıbay, “Düğün salonlarının 1 lira olması önemlisi, belediye başkanımız Fatma Hanım’ın önerisiyle getirilerek kabul edilen bir önerge. “Bunu biz yaptık” diyor diğer partililer. Onlar çoğunluğu sağladılar evet, biz tek başımıza yapamazdık ama siz 17 senedir iktidardasınız, çoğunluğunuz da vardı. Neden o zaman 1 liraya tahsis etmediniz? Demek ki o başarı başkanımız Hürriyet ve arkadaşlarınındır. Diğer belediyelerde çoğunluk sizde neden yapmıyorsunuz? Biz 6 ayda yapılmasına vesile olduk ama aynı gün bazı ilçelerimizde meclisler vardı. O meclislerde benim arkadaşlarım 1 lira olması önerisi getirdiler, kayıtsız şartsız reddettiniz. Bu ne perhiz ne lahana turşusu?” şeklinde konuştu.

“HALK EKMEĞİN İŞLEVİ BU DEĞİL”

Halk Ekmek Projesi ile ilgili de konuşan Sarıbay, “Sosyal belediyeciliği öne çıkartacak her türlü önergeyi arkadaşlarımızı kabul edecek, bunun burada sözünü veriyorum. Bizim amacımız kavga etmek değil. Bunu biz getirmedik karşı çıkalım diye bir düşüncemiz yok. Düğün salonları ile ilgili 1 sene önce büyükşehir belediyesine önerge verildi bedava olsun diye. Reddettiniz. Biraz ellerini vicdanına koymalarını istiyorum ve bekliyorum. Halk ekmek  1970 sonrası CHP’li belediyelerin ortaya koyduğu bir işlem. Fatma Kaplan Hürriyet ve arkadaşları da bunun çalışmalarını yaparken büyükşehir belediye ile konuşarak halk ekmeği hayata geçirdi. Yapanlara teşekkür ediyoruz ama bizim amacımızdaki halk ekmeğin işlevi bu değil. Halk ekmeğin fabrikasının, fırınının belediye tarafından yapılması suretiyle, istihdam yaratarak halka sunulması. Bunu satan kim? Fırıncı arkadaşlarımız. Buna rağmen bizim önerimizle hayata geçirilmesi sosyal belediyecilik açısından olumlu bulduğumuzu söylemek isterim” ifadelerinde bulundu.

“ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL OLMALI”

Asgari ücret hakkında konuşan Sarıbay,” Asgari ücret tartışmaları yapılmakta. 3 büyük konfederasyonun asgari ücret tespit komisyonunda anlaşarak birlikte hareket ediyor olmaları işçi hakları açısından sevindirici. İnşallah bundan sonra da işçilerin lehine ortak hareket ederler. 4 kişilik aile için kira, su, doğalgaz, elektrik gibi zaruri ihtiyaçlar asgari gereksinim olan para 3 bin TL. Bundan aşağı olmaması lazım. 2 bin 600 liradan aşağı olan her asgari ücret bence doğru değil. Son günlerde yine termik santrallerde baca konusu gündemde. AKP Genel Başkan başkanlığındaki mecliste bunu uzattılar. Hepimizin Cumhurbaşkanımızın olması gereken ancak bizi dışlayan Recep Tayyip Erdoğan’ın vetosu ile karşılaştık. Reis ‘ne zaman olmaz’ bu diyor, sen buna destek veriyorsun. Bu kişiliksizliğin, şahsiyetsizliğin veya tek adam rejiminin parlamento dışı doğru bulmadığımız bir şey. Ben onların yerinde olsam utanırım. Kraldan çok kralcı” ifadelerinde bulundu.

“SEN KİMSİN DE HERKES GELSİN”

Yuvacık Barajı polemiği ile ilgili de konuşan Sarıbay, “Haydar Akar vekilimiz geçenlerde YuvacıkBarajı ile ilgili birçok cevap verdi. Belediye başkanları şehrin aile reisidir. Herkesi kucaklayacak. Şu bana oy vermedi diye ayrım yapmak kimsenin hakkı değildir. Tahir Büyükakın’ın da bunu yapmayacağına inanıyorum ama ‘4’ü de birden gelsin diyen’ bir anlayış doğru değil. Bugün içilebilir su akıyorsa çeşmelerden bunun mimarı Sefa Sirmen’dir. ‘Sapanca Gölü’ne karışan derelerde mikrop var, içmeye elverişli değil’ dedi arkadaşlarımız. Büyükakın tartışmak istiyorsa öncelikli muhatabı Sefa Sirmen’dir. Onunla yarışmak istemiyorsa tek başına Haydar Akar’la yarışsın, olmadı Tahsin Tarhan o da olmadı benimle yarışsın. Çıksın televizyona tartışalım. Sen kimsin de herkes gelsin. Sefa Sirmen dediğiniz zaman 15 yıl belediye başkanlığı yapmış, kendini kanıtlamış bir insan. Sefa Sirmen’in neler yapmadı? Gölet ile barajı karşılaştırmaya çalışıyorlar. Bunu eşit halde görür gibi bir basitliğe düştü arkadaşlarımız. Hikmet Erenkaya tarafından yapılan Fethiye Caddesi bir yürüyüş yolu, bozulan yerlerine beton döküyorlar. Bunlar özel taşlar. Kapasite, öngörü bunlarda yok. Büyükakın eğer Yuvacık Barajı ile ilgili halkı aydınlatmak istiyorsa, tartışmak istiyorsa 4 isim verdim. Esas muhatabı Sefa Sirmen. 4 kişi televizyon ve sunucuyu kendi belirmek suretiyle bir yer seçsin. Hangimiz daha zayıfsak onu seçsin. Mesele tartışmak değil. Mesele doğruyu tespit etmek. Ülkemizde kaç belediyenin barajı var” dedi.

“KESİNLİKLE ADAY DEĞİLİM”

Kongre sürecinde aday olup olmayacağı ile ilgili Sarıbay, “Ben hayatımda hiçbir şekilde yan cebime koy siyaseti yapmadım. Bu partinin bana gereksinim duyduğu yerlerde bulundum, bulunuyorum da. Kocaeli’nde 13-0 olmuş, il başkanı için araştırma yapmışlar. ‘Cengiz Sarıbay abidir, toparlar’ demişler, bana da teklif geldi. Ben aday olmayacağımı söyledim o zaman. Baykal da aradı ‘Nazlanıyormuşsun’ dedi. Ben söz verdim dedim. ‘Siz aday olmuyorsunuz bu parti görevi’ dedi. Böyle kabul ettim 2009’da. Bu partinin başka bir il başkanı yetiştirmesi lazım anlamında aday olmayacağım dedim. İki defa seçime girdim birinde aday çıkmadı, diğerinde de başka bir arkadaşla yarıştık ben kazandım. Ben kesinlikle il başkanlığına aday değilim. Genel başkanımı da arz ettim” dedi. Milletvekili adaylığı konusunda da konuşan Sarıbay “Görevse aday olurum ama benim öyle bir düşüncem yok. Burada belediye başkanı da, milletvekili de benim. Ben bu partinin abilerinden birisi olmaya devam edeceğim” dedi.

Bugün 11:48 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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