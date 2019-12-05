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Aygün, Erdoğan’a Çenesuyu’nu anlattı

Evliya Çelebi’nin "Ab-ı Hayat" olarak betimlediği Çenesuyu, Aygün yönetiminde büyümeye devam ediyor. Son olarak Başkent temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Aygün, Çenesuyu hakkında bilgiler vererek, Türkiye’deki su kaynakları hakkındaki raporunu iletti
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün girişimleri ile pazarlama ağını genişleten Çenesuyu, Derince’nin sadece bölgeye değil, Türkiye’ye ve hatta dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alıyor. Kocaeli denince akla ilk gelen ürünler arasında yer alan Çenesuyu, ilçenin adeta doğal hazinesi konumunda. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün girişimleri ile yurt dışına da ihraç edilen Çenesuyu, böylelikle ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlıyor. Yaklaşık 400 yıllık maziye sahip olan Çenesuyu, Osmanlı’dan günümüze uzanan damak tadı ve marka değeri ile hem iç hem de dış pazarda kendisine yer buluyor.

ÇENESUYU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ankara temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Aygün, bu görüşmede Çenesuyu hakkında bilgiler verdi. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Aygün, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Derince Belediyemizin iştirak kurumu olan % 100 yerli ve milli Çenesuyu hakkında bilgi vererek Türkiye’deki su kaynakları hakkında raporlarımızı ilettik’ dedi.

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Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - nurettin ışık ve haydar bulut bu resimleri ve derince bld ile ilgili yazıları görünce içiniz gidiyo demi KAPAK OLSUN SİZE

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02

Tekin 41 - SAYIN BASKANIM TEBRIK EDIYORUM.CENESUYUMUZU TUM TURKIYE ICSIN.VATANDASTA BEKLER ANKARADA SIKINTI VE PROBLEMLERIN COZULMESI ICIN.....!!!!!!!!

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