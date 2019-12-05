SEDAŞ Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi

Çok tehlikeli iş kollarından biri olan elektrik dağıtım sektöründe hizmet sunan SEDAŞ işletme faaliyetleri sırasında olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi için havai şebekelerin arıza, bakım ve onarımında görevli çalışanlarına, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile Yüksekte Güvenli Çalışma Eğiticiliği Eğitimi almış mühendis ve vardiya amirlerinden oluşan eğitimci kadrosuyla yüksekte çalışma eğitimleri gerçekleştiriyor. SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşen eğitimler; yüksekte güvenli çalışma, İSG kuralları, havai şebekede direk üzerinden yaralı kurtarma, yüksekte kullanılacak ekipmanlar ve güvenli ortamlar oluşturma konularında teorik ve pratik bilgiler içeriyor.

"YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA"

SEDAŞ personellerine yönelik olarak her yıl düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde ‘’Yüksekte Güvenli Çalışma’’ konularına özel ve kapsamlı yer verilerek eğitim içerikleri genişletildi. Pratik eğitimlerde Şebeke İşletme Müdürlüğünde çalışan “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğiticiliği Eğitimi” almış mühendis ve vardiya amirlerinin de görev aldığı tüm gün süren eğitimlerde; yüksekte çalışmanın riskleri ve daha önce edinilen deneyimler aktarılırken, şebeke çalışmalarında ihtiyaç olabilecek ip üzerinde yapılabilecek düğüm teknikleri ile tam vücut tipi emniyet kemerinin doğru ve hatalı kullanım şekilleri, Çift kol lanyard kullanımı ile demir direk tırmanışı, düşüş durdurma sistemleri ile düşme etkisini azaltıcı yaklaşımlar, yüksekte çalışmada konumlandırmanın yanı sıra çalışanlara olası risklerin önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve uygulamalar ile detaylı bilgiler aktarıldı.