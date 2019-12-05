Güney: Fatma Hanım 9 aydır hiçbir şey yapmadı!

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney bugün ilçe binasın da parti çalışmaları ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Güney; “Başkan Hanım’ın bu şehre yabancı olduğunu her zaman söylemiştik. Ayakkabıcılara yapılan 25 metrekarelik yeri bile bitiremedi. MİA gibi çok önemli bir proje için yetkiyi İzmitli değil Karamürselli üyeye veriyor, olacak iş mi?” dedi.

“İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI HENÜZ BELİRSİZ ”

Sözlerine ay içerisindeki faaliyetlere değinerek başlayan Ali Güney; AKP İzmit İlçe Başkanlığı olarak dolu dolu bir ayı geride bıraktık. İl, İlçe Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticilerimizle geçtiğmiz hafta perşembe akşamı 102 mahallemizin tamamında aynı anda yoğun bir katılımla mahalle toplantılarımızı yaptık.Geçtiğimiz hafta cuma akşamı, Partimizin kurulduğu günden bu yana tüm kademelerinde görev yapmış değerli İstişare Kurulu üyelerimiz ve Parti büyüklerimizle istişare kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve geçtiğimiz hafta yoğun bir katılımla ilçe delege seçimlerimizi tamamladık. Ayrıca İzmit İlçe Kadın Kolları meclis başkanımızı yoğunluktan dolayı belirleyemedik. Görevi vekaleten yürüten bir isim de yok. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor, belirlendiğinde duyuracağız.”

“HAKAN ÇAKARI İLÇE TOPLANTIMIZA BEKLİYORUZ”

Sözlerinin devamında Güney; “Ama bizim suskunluğumuzu farklı yorumlayanlar, “Bir günde nasıl seçimi tamamladılar” gibisine laf atıyorlar. Partimizdeki sahiplenmeyi bunların anlaması da çok zor. Bir tarafta 5-10 kişi ile seçim yapanlar var, diğer tarafta binlerce üye sandığa gelmiş. Bizi anlamadığını ifade eden CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Ağabey’i 26 Aralık’taki Ak Parti İzmit İlçe Danışma Meclisimize buradan davet ediyorum. Buyursun misafirimiz olsun, o tabloyu görsün, yaşasın. İnanıyorum kafasında en ufak bir soru işareti kalmayacaktır. Bu arada kongrede de kendisine başarılar diliyorum” dedi.

“FATMA HANIM YİNE ŞOV YAPTI”

Son meclis toplantısında yaşananlara da değinen Güney; “İzmit Belediyesinin son meclis toplantısında Başkan Hanım’ın ki, artık kendisine 'Kurnaz Başkan' dendiğini de duyuyoruz. Düğün ve nikah salonlarıyla ilgili nasıl şov yaptığını yine hep birlikte gördük. AKP ve MHP’li meclis üyelerimizin önerisiyle zaten 3 tanesi ücretsiz olan İzmit Belediyesi’nin düğün ve nikah salonlarının kalan 3 tanesi de tüm İzmitli vatandaşlarımıza ücretsiz hale gelirken, Başkan hanım gazete gazete, ajans ajans dolaşarak bu işi kendisi yapmış gibi anlattı. Şimdi diyorlar ki, biz olmasaydık bu teklifi verir miydiniz? Asıl size sormak gerekir AK Parti olmasaydı CHP’lilerin aklına bu işler gelir miydi? Madem bu işleri siz düşünebiliyordunuz, Başkan Hanım’ın her ay ziyaret ettiği, CHP’nin yönettiği Eskişehir’de İstanbul’da İzmir’de bu uygulamalar o zaman neden yok? Bu tekliflerin hepsi siyasi oyundur ve de tutmamıştır.

“CEDİT MAHALLESİYLE İLGİLİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR”

“İzmit Belediyesi Cedit Mahallesi’yle ilgili verdiği sözleri tutmuyor”diyen Güney; “Son Meclis toplantısının önemli konularından biri de Cedit Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm meselesiydi. Bu konuda seçim sürecinde Başkan Hanım’ın verdiği mesajları, sözleri hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi bu sözler kendisine hatırlatıldığında kaçak dövüşüyor, suçu geçmişe atmaya çalışıyor. Hiç bu kadar lafı dolandırmaya gerek yok” dedi. İzmit’in göbeğinde Yenicuma Parkında ayakkabı boyacıları için bir yer vardı. Başkan Hanım, yaklaşık 2 ay önce orayı yıktı. Sözde etrafını kapatacaktı. Hemen hemen iki ay geçti, bu yeri hala açamadı. Kuş pisliği altında açılmadan çürümeye başladı. Şimdi değerli İzmitli hemşerilerime soruyorum. Dokuz aydır tek işe yarar icraat olarak gösterebileceğimiz 25 m2’lik ve toplam 6 kişilik bu yeri açmayı başaramayan bir anlayış, Cedit Mahallesinde bırakın kentsel dönüşümü, bir taşı yerinden oynatabilir mi?Mümkün değil, yapamaz, yapamayacak. Zaten yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Bunlarla yola çıkan yolda kalır, milleti değil siyasi istikballerini düşünüyorlar” dedi.

“TASARRUF DİYOR BELEDİYE KADROSUNU GENİŞLETİYOR”

İzmit Belediyesi’ndeki işe alımları da eleştiren Güney; “Bunun dışında belediye kadrosu da son dönemde bir hayli genişledi. Geçenlerde bir gazeteci arkadaşımız da dikkat çekti. Makam arabası kullanmayarak tasarruf ettim diyen Başkan hanım, konu belediye başkan yardımcılarıyla ilgili kontenjana gelince hakkını sonuna kadar kullandı, hatta kadro veremediklerini koordinatör yaptı.Son bilgilere göre bir Başkan vekili, iki koordinatör, 5 başkan yardımcısı ve 12’si yeni 26 müdürü bulunuyor. İzmit’te kolay kolay kimseye nasip olmayacak genişlikte bir kadro.Bu kadroyu kendisi oluşturdu. Bu kadro Başkan Hanım’ın iş yükünü hafifletmek için devletten hatırı sayılır maaş alıyor”

“İZMİT’İN KONUSUNA KARAMÜRSELLİ ÜYE NİYE BAKIYOR”

Güney son olarak sözlerini; “Bu mecliste tartışılmasa da İzmit için hayati önem taşıyan bir MİA konusu geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. İzmit Körfezinin ucuna kurulacak yeni bir yaşam merkezi. Bir gazeteciye verdiği demeçte, “MİA konusunda ne düşünüyorsunuz” dendi. Buna cevap olarak; “MİA konusunda yorum yapmayacağım. Bilmediğim konuda konuşmayacağım. Bu konuda meclis üyesi Orhan Tanış daha yetkili ve etkilidir” dedi Başkan Hanım. Orhan Tanış Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olsa da kendisi Karamürselli ve Karamürsel Belediyesi Meclis üyesidir. Başkan Hanım’ın bu şehre yabancı olduğunuzu biliyor ve söylüyorduk. Sonunda da bunu itiraf etmiş oldu. Konuyla ilgili bilgisi yoksa bize sorsun, bizden çekiniyorsa belediyeye doldurduğu arkadaşlarına sorsun. İzmit’in en önemli projesini gidip Karamürselli meclis üyesine paslamasın. İzmit’in en önemli projesini Karamürselli meclis üyesi bilemez” şeklinde tamamladı.