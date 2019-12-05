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Çakar: Bizim delegelerimiz dayatmaya mecbur bırakılmaz

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı kendi ilçe kongrelerine davet ederken Çakar söz konusu davet hakkında yazılı açıklama yaptı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney bugün ilçe binasında yaptığı açıklamada CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı ilçe kongresine “Gelsin misafirimiz olsun, o tabloyu görsün, yaşasın. İnanıyorum kafasında en ufak bir soru işareti kalmayacaktır. Bu arada kongrede de kendisine başarılar diliyorum” diyerek davet etti.

“İLÇE KONGREMİZE DAVET EDİYORUM”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan Güney’e yazılı bir açıklama geldi. Çakar yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“AKP İzmit İlçe Başkan'ı Ali Güney kardeşimin 26 Aralıkta düzenlenecek olan AKP İzmit Danışma Kurulu Toplantısı için basın aracılığı ile tarafıma yapmış olduğu nazik davet için teşekkür ediyorum. Bu kentte yaşayan, bu kentin din, dil, ideoloji ayrımı yapmaksızın tüm paydaşlarına eşit mesafede olma şiarı taşıyan biri olarak elbetteki davetlerine icabetim konusunda bir tereddüt olmayacaktır. Ancak CHP İzmit İlçe Olağan Kongresinin 21 Aralıkta olduğunu da düşünerek öncelikle Sayın Başkan ve yönetimini 21 Aralıktaki İzmit İlçe Kongremize davet ediyorum. Bugün bu açıklama olmasaydı kongreye 1 hafta kala kendisini ziyaret edip davetiyesini teslim edecektim ancak gündem gereği erkenden davet etmiş olduk, ayrıca da yine sayın Başkan'a davetiyesini ileteceğim.

“KİMSE SUSTURMAYA ÇALIŞMAYACAKTIR”

Şayet Ali Güney kardeşim bizim kongremize katılma kararı verirse bir takım şeylere anlam vermekte zorlanabileceğini düşünüyorum. Mesela birden fazla aday, birden fazla renkte pusula görebilir. 418 delegemizin de aynı pusulaya oy vermek zorunda olmadığını görünce şaşıracaktır. Üyelerimiz kürsüden özgür bir şekilde mevcut yönetimi veya aday olmayı düşünenleri eleştirebilir veya destekleyebilir, kimse de susturmaya çalışmayacaktır. Hele hele aday olmak isteyen arkadaşların önü divan başkanlığı tarafından çeşitli bahaneler ile asla kesilmeyecektir. Bizim ne delegelerimiz birileri tarafından elle yazılır ne de o seçilen delegelerimiz şuna oy vereceksin diye bir dayatmaya mecbur bırakılır. Sayın Başkan'ı gerçek bir kongre gerçek bir demokrasi yarışı izlemesi için tekrar kongremize davet ediyorum. Kendisini bir ağabeyi olarak en iyi şekilde ağırlayacağımdan da asla şüphesi olmasın.”

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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