CHP’li kadınlar Ata’ya çelenk sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve il yöneticileri ve partililer 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“ELİNDEN GELEN ÇABAYI HER KOŞULDA GÖSTERMİŞTİR”

“5 Aralık 1934'te Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Ve, Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bundan tam 85 yıl önce kadınlar, en demokratik haklarına kavuştular.Bugün, Atatürk Devrimleri’nin en önemlilerinden birinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü. 5 Aralık 1934'de Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Aradan geçen 85 yıl içinde kadınlar Türkiye'nin yönetilmesine katkı sunmak için elinden gelen çabayı her koşulda göstermiştir.

“ASLA KABUL EDEMEYİZ”

Hayatın her alanında eşitlik ve dayanışma arzusunda olan biz kadınlar ülkemizin hak ettiği özgürlük ve adalet toplumu olma yolundaki demokrasi mücadelesine omuz vermeye tum istek ve inancımızla devam edeceğiz. Ataerkil düşünce sistemlerinin gündelik hayata derinlemesine nüfuz ederek kadınları baskı altına almasını asla kabul edemeyiz. Kadın erkek eşitliğine inanmayan iktidarların öncü mücadelemizi geriletme girişimlerini kola kola girerek önleyeceğiz. Devraldığımız mücadele bayrağını umudu ve direnci örgütleyerek gururla taşımaya devam edeceğiz.

“ALANDAYIZ, SOKAKLARDAYIZ, MEYDANLARDAYIZ”

Hiçbir kadının, Ananın gözü yaşlı gönlü gamlı olmasın diye, Cumhuriyet'in ışıklı Türkiye'sinde ayrımsız herkesin gülümseyebilmesi için bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kadınların hayatın her alanında maruz kaldığı baskılara karşı durabilmek için alandayız, sokaktayız, meydanlardayız. Bu ısrarlı tavrımızı bugün ve daima kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce eşitlediği temsil haklarımızı bugün baltalayanlara, engelleyenlere, kotalarla kısıtlama yolunu başvuranlara ve kurnazlık peşinde koşanlara inat hem 85 yıl önce kazandığımız Seçme ve Seçilme Hakkımızı hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti daima koruyacağız.”