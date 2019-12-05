Ünlü: Işıklandırma projesi son aşamaya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı tarafından başlatılan “Bir Çay Koy Gelelim” etkinliğinin ilki bugün Sokak Lambası Cafe’de gerçekleştirildi. Programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra Sokak Lambası Cafe’nin işletmecileri Serkan Öztürk, Özcan Atalay, Çaydanlık Cafe’nin işletmecisi Ömer Gögercin, Tostladım’ın sahibi Berat Gül, 1863 Ocakbaşı’nın işletmecisi Emrullah Karakaya ve Coffee Park’ın sahibi Fatih Balay katıldı.
“ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Programda konuşma yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’nin esnaflarını ziyaret ediyoruz. Tramvay yolu esnafını dinleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’la gerçekleştirdiğimiz toplantıda sokağın ışıklandırma problemi gündeme getirilmişti. Tahir Bey, ışıklandırma projesinin son aşamaya geldiğini ve şehir mobilyaları projelerinin 2020’nin ilk aylarında tamamlanacağını söyledi. Esnafın her zaman yanındayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz