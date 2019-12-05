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FETÖ’ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Kocaeli’de yapılan operasyonda FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen 10 çuval kitap, broşür ve yüzlerce kaset ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen sokak üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın bodrum katında FETÖ’ye ait yayınların olduğunu tespit etti. Apartmanın bodrum katına giren polis ekipleri, 10 çuval içerisinde yaklaşık 500 adet yasaklanmış kitap, broşür ve yüzlerce kaset ele geçirdi. FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen yasaklanmış kitap, broşür ve kasetlere polis ekipleri tarafından el konuldu. FETÖ üyesi olmakla suçlanan ve ismi açıklanmayan bir şahsın da apartmandan taşındığı, ele geçirilen kitap, broşür ve kasetleri apartmanda yaşadığı dönemde bodrum katına koyduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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