Kartepe beyaza büründü, ekipler çalışmaya başladı

Kocaeli’nin kış turizminde en cazip bölgesi olan Kartepe’de kar yağışı geçtiğimiz Pazar günü başladı. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı Samanlı Dağları’nın eteklerinde kurulu olan Kartepe’de 30 santime yaklaştı. Sürücülerin mağdur olmaması ve köy yollarının kapanmaması için Büyükşehir ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar.