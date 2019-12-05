Kocaeli’nin kış turizminde en cazip bölgesi olan Kartepe’de kar yağışı geçtiğimiz Pazar günü başladı. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı Samanlı Dağları’nın eteklerinde kurulu olan Kartepe’de 30 santime yaklaştı. Sürücülerin mağdur olmaması ve köy yollarının kapanmaması için Büyükşehir ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar.
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Kartepe beyaza büründü, ekipler çalışmaya başladı
Kartepe’de kar kalınlığı bugün 30 santimetreye yaklaştı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz