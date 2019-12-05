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TÜBİTAK operasyonda 8 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 8 eski TÜBİTAK çalışanı, adliyeye sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Diyarbakır, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelinin ise daha önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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