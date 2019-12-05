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AKP Gençlik Kolları’ndan vatandaşa kahve ikramı

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ve lokum dağıttı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle İzmit Sabri Yalım Parkı önünde stant kurarak vatandaşlara Türk Kahvesi ve lokum ikramı yapıldı. Etkinlik bu akşam saat 17.00’a kadar devam edecek. AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan’ın organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

ÇAĞLAYAN: 40 YIL HATRIMIZ OLSUN

Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan; “Biz bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza kahve ikram etmek istedik. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. İkramımızı kabul eden halkımıza istedik ki 40 yıl hatırımız olsun” dedi. Ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ise; “Bu soğuk kış gününde sıcak kahve ile vatandaşımızın içini ısıtmak istedik. Hem de vatandaşlarımızla 17 yıldır devamlı kurduğumuz sıcak samimiyeti devam ettirmek istedik. Parti olarak çizgimizi bozmayarak, seçimden seçime değil gönülden gönüle bir yol izliyoruz” dedi.

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Muhabir Yasemin Kaya

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