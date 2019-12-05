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Cedit mağduru meclis üyesi Yaşar Kardaş'tan Cedit gerçekleri

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurlarımdan İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, projeyle ilgili yaşadıklarını anlatarak, hep birlikte bir araya gelinip Cedit sorununun çözülmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtti.
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Aralık meclisinde bilinmeyenleri açıkladığı Cedit Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili proje mağdurlarından meclis üyesi Yaşar Kardaş yaşadığı mağduriyeti anlattı. Kardaş, “Ben Cedit Mahallesi’nde oturuyorum. Proje başlayacağı zaman biz karşı çıkanların arasındaydık. Öncelikle bize sormadan riskli alan ilan ettiler. Riskli alan ilan edilince itiraz etme şansımızda kalmadı” dedi.

KABUL GÖRMEYEN YOL ÇİZİLDİ

Konuşmasına devam eden Kardaş “O dönem Nevzat Bey geldiğinde kendisine “Burayı 10 dönümlük adalara çevirin, vatandaşta mütteahitlerle kendisi anlaşıp kendisi yapsın” dedim. Fakat kabul görmeyen böyle bir yol çizdiler. Bu yolunda bizi getirdiği durum bu.

NEVZAT DOĞAN KAMULAŞTIRMALARIN PARARSINI ÖDEMEMİŞ

Biz geçtiğimiz bahar ayında proje başlayacak, mahalle yıkılacak diye bekliyorduk. Ben evimi taşıdım mahalleden. Bu sözü bize Nevzat Bey verdi. Ama Nevzat Bey’in yapmış olduğu bütçede bu projeyle ilgili 1 kuruş bile yok. Nevzat Bey yapmış olduğu kamulaştırmaların parasını ödememiş ki şimdi bizden ödememizi bekliyor. Dolayısıyla İzmit Belediyesi mevcut haliyle 2020 bütçesiyle de bunun altından kalkacak gibi gözükmüyor. Nevzat Bey demiş ki Vadi İzmit’ten gelen parayı Cedit’e aktaracağım. Fatma Hanım’da aynı şeyi söylüyor.

FATMA HANIM TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKAR

Neticede bu proje hepimizi ilgilendiriyor. Biz kendi evlerimizde oturamıyoruz. Mahallede oturanlar huzursuzluk içerisinde. Bu mesele içinden çıkılamaz bir durum gibi gözükse de Fatma Hanım’da Vadi İzmit’in satılmasıyla birlikte bu sorunu çözeceğini söylüyor. Ben buradan şunu söylüyorum. Fatma Hanım inanın Cedit Mahallesi’nin haklarını da Büyükşehir Belediyesi’ne yedirmeyecek kadar akıllı bir kadındır” dedi.

BEN İNANDIM AMA VEDAT YOLDAŞ BİLE DOĞAN’A İNANMADI

Konuşmalarında mahalle sakinlerinden olan Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Vedat Yoldaş’ın bu proje için imza vermediğini de belirten Kardaş, “ Vedat Yoldaş ile aynı bölgede oturuyoruz. Kendisi imza atmadığını söyledi. Çünkü Nevzat Bey’in bu projeyi yapamayacağını bildiği için imza atmadı. Ben Nevzat Doğan’a inandım ama Vedat Yoldaş ona inanmadı. Bizi ateşe attılar, ben imzaladım. Fatma Hanım bu projeyi Büyükşehir’e verirse “ben ne olurum” diye düşünecek bir kadın değil. Taşın altına elini sokar vatandaşın sorunun çözülmesi için her şeyi yapar. Bu projede Cedit halkını mağdur olarak görüyorum. Bende bir Ceditli olarak mağdurum. Dolayısıyla hep beraber bir araya gelip bu Cedit sorununu çözeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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