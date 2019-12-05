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CHP’de kongre tarihleri belirlendi

CHP’de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelere çevrildi. 9 ilçede kongre tarihleri belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından belirlenen takvime göre 14 Aralık-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilçe kongrelerine partililer hazırlık yapmaya başlarken, 10 ilçede kongre takvimi belirlendi.

ARALIK AYI YOĞUN

Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından İzmit’te ilçe kongresi 21 Aralık Cumartesi günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kartepe’de 22 Aralık tarihinde saat 10.00’da Ataevler Kültür Merkezi’nde, Körfez’de 22 Aralık tarihinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 13.00-17.00 arası, Çayırova’da 15 Aralık tarihinde saat 13.00’de Çayırova Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Darıca’da 15 Aralık tarihinde saat 10.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde, Gebze’de 19 Ocak tarihinde Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 08.00’de, Karamürsel’de 12 Ocak tarihinde 12.00-18.00 arası Belediye Kültür Merkezi’nde, Gölcük’te 28 Aralık tarihinde Gölcük Kavaklı Kongre Sarayı’nda saat 10.00-18.00 arası, Dilovası’nda 29 Aralık’ta ilçe binasında 14.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

3 İLÇEDE BELİRLENMEDİ

Başiskele’de 5 ocak tarihinde gerçekleştirilecek kongrenin yeri ile Derince ve Kandıra’da henüz ilçe kongre tarihleri belirlenmedi. 

Bugün 14:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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