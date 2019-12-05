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İYİ Partili Filiz: Türk kadınının hali içler acısı

Kadın hakları günü dolayısıyla açıklama yapan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Filiz, “Hem ülkemizde hem de dünyada geleceği, çağdaşlığı ve adaleti kuracak olan kadınlardır” dedi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kadınların durumunun içler acısı olduğunu ifade eden Filiz açıklamasında; “Bugünü doya doya kutlamak isterdim ama Türk kadının durumu içler acısı.ülkemizde sadece 11 ayda 430 kadın öldürüldü. Kadınlarımızın yüzde 40'ı fiziksel, cinsel ya da duygusal tacize uğradı. Kadın istihdamında 134 ülke içinde 131. Sıradayız” iadelerini kullandı.

“DOYASIYA KUTLAMAK İSTERDİM AMA”

Kadınlara verilen hakların kutlandığı önemli günde açıklama yapan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz; “Bugünü doya doya coşkuyla kutlayabilmeyi çok isterdim. Demokrat, çağdaş, adil ve ileri bir toplum olmanın yolu; kadının siyaset, sağlık, eğitim, istihdam ve hukuk gibi temel alanlarda etkin bir gücü sahip olmasından geçer. Oysa ülkemizde sadece 11 ayda 430 kadın öldürüldü. Kadınlarımızın yüzde 40'ı fiziksel, cinsel ya da duygusal tacize uğradı. Kadın istihdamında 134 ülke içinde 131. sıradayız. Çocuk gelinler dediğimiz 18 yaş altında evlenen kadınlarımızın oranı yaklaşık yüzde 30. Yani içler acısı bir durumdayız. Ama Türk kadınına asla umutsuzluk yakışmaz” dedi.

“ADALETİ KADINLAR KURACAK”

Başkan Filiz sözlerinin devamında; “Atatürkümüz dünya devletlerinden çok önce hayatın, toplumsal gelişimin, sosyal hukuk devletinin gelişiminin temelinde kadınların önemini anlamıştı ve 85 yıl önce bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermişti. Biz de kadını ikinci sınıf vatandaş gören onu eve kapanmaya mahkum eden haklarının sadece kağıt üstünde kalması için çabalayan bir geri kalmış erkek zihniyetinin üzerinden Atatürk'ten aldığımız güçle büyük bir kararlılık, azim ve cesaretle çalışarak geleceğiz. Yürekten inanıyorum ki hem ülkemizde hem de dünyada geleceği, çağdaşlığı ve adaleti kadınlar kuracak” ifadelerini kullandı.

 

Bugün 14:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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