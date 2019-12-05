3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Özel Ümmü Kumru Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar ile Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya’da doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, yeleklerini özel çocuklara giydirdi. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.
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Jandarma özel çocuklar ile yürüdü
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel çocuklarla Ormanya’da doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz