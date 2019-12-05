Ünlü: Kadın insandır, ailenin temel direğidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kadın Kolları tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 85. Yılı dolayısıyla il binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya MHP İl Başkanı Aydın Ünlü,MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı ve partililer katıldı.

“ULU ÖNDER SAYESİNDE”

Programda ilk olarak konuşan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, “Bundan 85 yıl önce bugün yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu şartlar açısından değil tüm dünya devletlerinde henüz haklar anlamında kadın erkek eşitliği dillendirilmezken ileri görüşlülüğü, insana olan saygısı, devlet adamlığı bugün bile kimse ile kıyas edilmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur” dedi.

“YÜKSEK TEMSİL ORANLARINDAN BİRİYDİ”

Kadınların TBMM sürecindeki durumunu vurgulayan Kantar, “1935 seçimlerinden 17 kadın milletvekili ilk kez TBMM’ye girdi. Ara seçimler bu sayı 18’e ulaştı. Böylece kadınlar TBMM’deki tüm vekillerin yüzde 4,5’ini oluşturdular. Bu oran Cumhuriyet tarihinde kadınların TBMM’de en yüksek temsil oranlarından biriydi. MHP olarak kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştirilmesi için gereken çabayı göstereceğimizi ifade ederek tüm Türk Kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“KADIN İNSANDIR”

Kantar’ın ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. Yıl dönümü. Bu hakkı kadınlara veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle anıyoruz. Kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, ailenin temel direğidir. Kadın toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadınsız insanlık, kadınsız toplum, kadınsız gelecek olmaz, olamaz. Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün. MHP siyasetinde kadının ne kadar önemli ve güçlü olduğunu önümüzdeki dönemde herkes görecek” dedi.