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İzcilikte büyük atak

29 Kasım’da ilimizde, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'ne bağlı faaliyet yürüten Estergon İzci Ocağı; içlerinde Darıca Aslan Çimento MTAL, Darıca  Fen Lisesi, Darıca Uğur  Lisesi, Gebze Anadolu Lisesi’nden öğrencilerin bulunduğu 61 izci ve 6 lider-öğretmen ile Kefken Gençlik Kampı’nda unutulmaz bir eğitim tecrübesi yaşadı.

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29 Kasım’da ilimizde, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'ne bağlı faaliyet yürüten Estergon İzci Ocağı; içlerinde Darıca Aslan Çimento MTAL, Darıca  Fen Lisesi, Darıca Uğur  Lisesi, Gebze Anadolu Lisesi’nden öğrencilerin bulunduğu 61 izci ve 6 lider-öğretmen ile Kefken Gençlik Kampı’nda unutulmaz bir eğitim tecrübesi yaşadı. 2 tahta izci lideri Önder Debreli'nin organize ettiği faaliyette, Darıca Fen Lisesi’nden Özlem Bulduk, Ayşe Atilla, Uğur Lisesi’nden Gökhan Oral, Gül Ezgi Öntaş, Gebze Anadolu Lisesi’nden Seçkin Bulduk ve öğretmenler hazır bulundu. Günü birlik etkinlikte izciler ve izci adayları ateş yakma, teknik iz işaretleri, atıcılık, arazide sedye yapma ve taşıma eğitimlerini aldı. Pembe kayalıklar bölgesine doğa yürüyüşü yapan izciler, akşam yemeğinin ardından kamp ateşlerini yaktı ve günün sonunu gece yürüyüşü yaparak tamamladı.

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