U19’lar için geri sayım sürüyor

Bağçeşme Stadı’nda bu hafta sonu başlayacak olan U19 futbol ligine katılacak takımlar İzmit GB spor ile Erenlerspor, önceki gün Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda U19 futbol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka Bağçeşm’de yonandı. 2.Küme’ye bilenen İzmit Erenlerspor’un konuğu olan takım, son durumunu gördü. Her iki takımın sporcuları ve teknik heyeti dostluklarını pekiştirdi. Erenlerspor teknik sorumlusu Ümit Kahya ve İzmit GB spor alt yapı sorumlusu ve aynı zamanda teknik sorumlusu olan Zafer Durmaz, birbirlerine yeni sezon öncesi başarılar diledi.