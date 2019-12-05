Bağçeşme Stadı’nda bu hafta sonu başlayacak olan U19 futbol ligine katılacak takımlar İzmit GB spor ile Erenlerspor, önceki gün Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda U19 futbol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka Bağçeşm’de yonandı. 2.Küme’ye bilenen İzmit Erenlerspor’un konuğu olan takım, son durumunu gördü. Her iki takımın sporcuları ve teknik heyeti dostluklarını pekiştirdi. Erenlerspor teknik sorumlusu Ümit Kahya ve İzmit GB spor alt yapı sorumlusu ve aynı zamanda teknik sorumlusu olan Zafer Durmaz, birbirlerine yeni sezon öncesi başarılar diledi.
Bugün 15:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
U19’lar için geri sayım sürüyor
Bağçeşme Stadı’nda bu hafta sonu başlayacak olan U19 futbol ligine katılacak takımlar İzmit GB spor ile Erenlerspor, önceki gün Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda U19 futbol takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz