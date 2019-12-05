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Dilovası’na altın madalya ile döndü

Dilovası Belediyespor ve Milli Takım sporcularından Ayşegül Gülenç, İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizin ve Dilovası’nın gururu oldu.
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Dilovası Belediyespor ve Milli Takım sporcularından Ayşegül Gülenç, İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizin ve Dilovası’nın gururu oldu. İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara Anadolu Termal Otel’de gerçekleşti. Balkan Şampiyonası’na Yurt dışından 18 ülke katılırken toplamda 1100 sporcu şampiyonada yarıştı.

BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

Yarışmada Dilovası Belediyespor ve Milli Takım sporcularından Furkan Yıldız 90 kiloda yarışarak Balkan 3’ncüsü olurken bronz madalya kazandı. Yine 48 kiloda yarışan Ayşegül Gülenç ise Balkan şampiyonu olarak Altın Madalya kazandı.

BAŞKAN ŞAYİR’İ ZİYARET ETTİLER

Balkan Şampiyonası’ndan gururla dönen Dilovası Belediyespor Wushu Kung Fu Antrenörü Hasan Yıldız ve sporcuları Ayşegül Gülenç ve Furkan Yıldız, ayağının tozuyla Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret etti. Başarılı sporcuları makamında ağırlayan Başkan Şayir, “Hocamız Hasan Yıldız ve genç kardeşlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Dilovası’nın böyle güzel haberlere ihtiyacı var. İlçemizde imkânlar verildikçe çok güzel başarılara imza atacak gençlerimiz var. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sizler onlara örnek oldunuz. Aldığını başarılar ile onlara örnek olmasını diliyorum. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız, onlara güveniyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensin, başarabiliriz desinler” dedi.

Bugün 15:12 TSİ - Spor

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