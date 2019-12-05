Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen TFF B Kaleci Kursuna ilimizden katılan Kaleci Antrenörleri, kursu başarılı bir şekilde tamamlayıp belgelerini aldı. 17-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 8 günlük kursa İlimizin deneyimli kaleci antrenörleri Selim Baytören, Salih Arslan, Erhan Nazlı ve Aykut Uçarer katıldı. Eski Milli Kaleci Rasim Kara'nın eğitmen olarak görev yaptığı kurs sonunda, sahada uygulamalı sınav gerçekleştirildi. Antrenörler, kursu başarılı bir şekilde bitirip, B Kaleci Antrenörlüğü diplomalarını aldı. Kursa katılan ve deneyim kazandığını ifade eden 41 FK Kaleci Antrenörü Selim Baytören, “Kursa başvurumuz vardı. Kaleci yetiştirme ve geliştirme açısından çok faydalı bir kurs geçirdik. Kursumuzun Milli Takımın kamp yaptığı merkezde olması bambaşka bir duyguydu. Değerli hocalarımızın kursumuza katılıp bizlere tecrübelerini paylaşması inanılmaz bir etki yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Kaleci Antrenörleri B Kursu’na katıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen TFF B Kaleci Kursuna ilimizden katılan Kaleci Antrenörleri, kursu başarılı bir şekilde tamamlayıp belgelerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz