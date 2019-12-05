Yavuzspor şampiyonluğa koşuyor: 2-0

1.Amatör Küme Futbol Ligi D Grubu çarşamba mesaisinde, Yavuzspor sahasında Darıcaspor’u Safa ve Burhan’ın ikinci yarıdaki golleriyle 2-0 mağlup etti. Harbiş berabere kalıp, Alikahya da yenilince, Yavuzspor Çarşamba’nın en kazançlı takımı oldu

SAFA AFFETMEDİ

Derince Stadı’ndaki maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Derince ekibi Yavuzspor 64’te öne geçti. Kaptan Serkan kazandığı top sonrası pasını Ferdi’ye verdi, Ferdi de koşu yapan Osman’ı kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osman’ın şutunu kaleci Tolga çıkardı, boşta kalan topu Safa ağlara yolladı: 1-0.

BURHAN FORVETE GEÇTİ, YAZDI

Yediği golden sonra beraberlik golü için Yavuzspor kalesine yüklenen Darıcaspor savunmasında risk aldı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye Burhan çıktı. Osman’ın oyundan çıkması ile birlikte forvete geçen Burhan kontra atak sonrası takımını rahatlatan gole imza attı. Maçı 2-0 kazanan Yavuzspor, ikinci Habiş ile arasındaki farkı 3 puana çıkardı.

ŞENOL ÇİÇEK’TEN ŞIK GOL

Grubun şampiyonluk adayı takımlarından Harbişspor, Çayırova Menderespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve çok önemli 2 puan kaybetti. Başaranspor dış sahada Beylikbağı Karadeniz’i 3-1 ile geçti. Bekirdere ekibi Şenol Çiçek’in 3. dakikadaki şık golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Çiçek zor pozisyonda dönerek vurduğu topu filelerle buluşturdu.

KRAL İDRİS VE KAYRA ATTI

İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının başında Beylikbağı Karadeniz beraberlik golünü buldu. Skor 1-1 olunca Başaran öne geçmek için çok adamla baskı yaptı. 73’te İdris son vuruşu iyi yapınca, Başaran 2-1 öne geçti. 2 dakika sonra Kayra bireysel çabası ile ceza sahasına sokuldu ve çaprazdan mükemmel bir gol atarak skoru 3-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Başaranspor puanını 23’e çıkardı ve Play-Off hattındaki Alikahya ile arasındaki puan farkını 1’e düştü.

EŞME’DEN FLAŞ GALİBİYET

Seka Doğan sahasında ligde kalma mücadelesi veren Taşköprü Birlikspor’u zorlanmadan 5-1 ile geçti. Şampiyonluk hedefi ile mücadele eden Alikahya ise deplasmanda Eşmespor’a 2-0 mağlup olurken, ağır bir yara aldı. İyi mücadele eden Eşme’ye 3 puanı getiren golleri Furkan ve Emircan atarken, Kartepe temsilcisi ligde kalma yolunda çok değerli bir galibiyete imza attı.

YAVUZSPOR: 2-DARICASPOR: 0

STAT: Derince (1.Küme D)

HAKEMLER: İlayda Çetiner***, Burak Celep***, Abdullah Yalçınkaya***

YAVUZSPOR: Fatih***, Emre Kaan Aysu***, Yusuf***, Cihat***, Kubilay***, Serkan***, Oğuzhan***, Caner*** (Berk**), Osman** (Burhan***), Safa***, Ferdi*** (Emre Yılmaz**)

DARICASPOR: Tolga***, Faruk**, Emre**, Erdem**, Selim**, Aykut**, Ali**, Turgay**, Murat* (Erhan*), Oğuzhan**, Tugay**

GOLLER: Safa Dk. 64, Burhan Dk.89 (Yavuz)

EŞMESPOR: 2-ALİKAHYASPOR: 0

STAT: Derbent (1.Küme D)

HAKEMLER: Volkan Kırbaş***, Abdullah Melih Karaduman***, Mustafa Kırbaş***

EŞMESPOR: Enes***, Ertuğrul***, Hasan***, Hüseyin***, K.Furkan***, Alim***, Furkan Tekin**, Berkan***, Erdi***, Ümit*** (Onurcan**), Emircan*** (Erdem**)

ALİKAHYASPOR: Yıldırım**, Yunus**, Sinan**, Erkan**, Batuhan**, Hakan**, Emir* (Bünyamin**), Berkant** (Burak**), Gökhan** (Emircan**), Uğur**, Haktan**

GOLLER: Furkan Dk.9, Emircan Dk.28 (Eşme)

KIRMIZI KART: Furkan Tekin Dk.81 (Eşme)