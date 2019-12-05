Genç judocular gelecek vaat ediyor

Zorlu turnuvada mücadele eden Büyükşehir KağıtsporluZeynep Betül Sarıkaya40 kiloda, Sıla Ersin48 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Ayşenur Sülün44 Kg’da, Ali Bozkurt 50 Kg’da, Enes Çalan 55 Kg’da, Münir Ertuğ+90 Kg’da bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar ile yarışamaya katılan 9 sporcudan 6’sı kürsüdeki yerini aldı.

ORTAK ANTRENMAN

Öte yandan turnuvaya katılan tüm sporcular Moldova’da ortak çalışma kampı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sporcular uluslararası turnuvalarda karşılaştıkları zorlu rakipleri ile beraber antrenman yapma fırsatı buldu.