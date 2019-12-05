Kartepe'deki Tekvando şöleni sona erdi

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Marmara İller Arası Kartepe Tekvando Turnuvası’na 17 kulüpten 210 sporcu katıldı. Minik sporcuların ilk üçe girmek için kıyasıya mücadele ettiği mücadeler sonunda dereceye giren sporcular madalyaları törenle verildi.

KOCAELİ ÇOK İYİ DURUMDA

Kartepe Belediyesi ile Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü birlikte organize ettiği Marmara İller Arası Kartepe Tekvando Turnuvası’na ilgi yoğundu. Kocaeli’nin yanında Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Yalova ve Çanakkale illeri dikkat çeken performanslar ortaya koydu. Acısu Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, mini minikler, minikler ve yıldızlan kategorisinde 20, 25, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 50, 57, +57, 59, +59 ve 61 kilogramda bay ve bayan sporcular madalya için mücadele etti.

İYİ BİR ORGANİZASYONDU

Bazı müsabakalarda sakatlıklara sağlık ekipleri anında müdahale etti.1 gün süren turnuvada 16 tekvando hakemi geç saatlere kadar maçları başarıyla yönetirken, katkılarından dolayı emeği geçenlere plaket verildi.Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediye Başkan vekili Orhan Akyüz, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Altun ve Tekvando İl Temsilcisi Kadir Öztürk de takip etti. Kartepe Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Soner Göçer ve tekvandonun kentteki önemli isimlerinden eski Milli Hakem Erdoğan Göçer konuklarla yakından ilgiledi.