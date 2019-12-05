Geleceğin basketbol hakemleri kurstan geçti  

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği basketbol aday hakem kursu tamamlandı. 138 hakem adayının katılımıyla Hasan Doğan Amatör Evi’nde gerçekleşen kurs 3 gün sürdü.

138 HAKEM BAŞVURDU

2019-2020 sezonunun ortasında aday hakem ve masa görevlisi kursu büyük gördü. Hasan Doğan Amatör Evi Toplantı Salonu'ndaki üç günlük eğitim sona ererken yazlı sınavlarda 70 puan alan hakemler yeni sezonda görev yapma hakkı elde edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu A klasman ve aynı zamanda FIBA hakemlerinden Mehmet Karabilecen’in yönettiği kursta aday hakemler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Kursta İl Hakem Kurulu üyeleri İsmet Bayri ve Naip Özyeşilpınar da yer alarak gençleri motive etti.

DAĞDELEN: BASKETBOL CAMİASINA KAZANDIRACAĞIZ

Kocaeli Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen “Yıl içerisinde yapılacak eğitimler sonucunda yeterli seviyeye gelen hakem arkadaşlarımıza görevlendirme yapacağız. Kurstaki katılıma bakıldığında kursiyerlerin basketbol geçmişi de incelendi. Yaptığımız mülakat sonucunda hedeflerine ulaşacağına tahmin ettiğimiz arkadaşları Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasına hakem olarak kazandırmak en büyük temennimiz” dedi.