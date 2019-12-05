Sezer: Mehmet Can gururumuz oldu

Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Dünya 2’ncisi olan Mehmet Can Topal’ın başarısı Gölcük’te de coşku yaşattı. Gölcük'ün gururu olan Mehmet Can Topal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anıtpark’ta yapılan programda da ilgi odağı oldu.

HEDEFİNİ ALTIN OLARAK BELİRLEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Topal’ın bu büyük başarısını kutlarken, kendisine hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut da Topal’ı başarısından dolayı tebrik etti. Katılımcılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Dünya 2.si sporcu Mehmet Can Topal, bir daha ki şampiyonada hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ve arkadaşları da Topal’ı yalnız bırakmadı.

GÖLCÜK’ÜN GURURU OLDU

Başkan Sezer yaptığı açıklamada, “Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Dünya 2’ncisi olarak, Gölcük'ün gururu olan Mehmet Can Topal kardeşimi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı bizleri çok mutlu etti. Bize bu gururu yaşatmasında en büyük pay sahibi olan öncelikle ailesine, sonrasında da hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.