Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:23 TSİ- Spor G: Bugün 15:25 TSİ

Sezer: Mehmet Can gururumuz oldu

Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, Dünya 2’ncisi olan Mehmet Can Topal’ı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tebrik etti ve “Mehmet Can Gölcük’ün gururu oldu, kendisini can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Dünya 2’ncisi olan Mehmet Can Topal’ın başarısı Gölcük’te de coşku yaşattı.  Gölcük'ün gururu olan Mehmet Can Topal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anıtpark’ta yapılan programda da ilgi odağı oldu.

HEDEFİNİ ALTIN OLARAK BELİRLEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Topal’ın bu büyük başarısını kutlarken, kendisine hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut da Topal’ı başarısından dolayı tebrik etti. Katılımcılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Dünya 2.si sporcu Mehmet Can Topal, bir daha ki şampiyonada hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ve arkadaşları da Topal’ı yalnız bırakmadı.

GÖLCÜK’ÜN GURURU OLDU

Başkan Sezer yaptığı açıklamada, “Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Dünya 2’ncisi olarak, Gölcük'ün gururu olan Mehmet Can Topal kardeşimi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı bizleri çok mutlu etti. Bize bu gururu yaşatmasında en büyük pay sahibi olan öncelikle ailesine, sonrasında da hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bugün 15:23 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bizim gençler sıkı takipte mask
Bizim gençler sıkı takipte
Kocaelispor’un geleceği emin ellerde! mask
Kocaelispor’un geleceği emin ellerde!
41 FK’da gelenek değişmedi! mask
41 FK’da gelenek değişmedi!
Doğantepe’de kriz sürüyor! mask
Doğantepe’de kriz sürüyor!
Haydi Kocaeli maça mask
Haydi Kocaeli maça
Yavuzspor şampiyonluğa koşuyor: 2-0 mask
Yavuzspor şampiyonluğa koşuyor: 2-0
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

GALERİ

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL