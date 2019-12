Bugün 15:23 TSİ - Spor

Sezer: Mehmet Can gururumuz oldu

Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'nda, Dünya 2’ncisi olan Mehmet Can Topal’ı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tebrik etti ve “Mehmet Can Gölcük’ün gururu oldu, kendisini can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi