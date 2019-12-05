Başkan Hürriyet’ten şampiyona tam destek !..

Başkan Hürriyet, Down Cafe’yi ziyaret ederek, kafede çalışanların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Dünya Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonası’nda ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem’i tebrik eden başkan Hürriyet, “Ahmet’in bu azmi ve başarısı, inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet’in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak” dedi.
AHMET’İN BAŞARISI TÜM ENGELLİLERE UMUT OLACAK
Hürriyet, “Ahmet’in bu azmi ve başarısı inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet’in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak” diyerek, Talha Ahmet Erdem’in ailesini de tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz