1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Dilovası Belediyespor ile orta sıralardaki Uzunçiftlikspor arasındaki maçın günü değişti. Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “6 Aralık Cuma günü Arslanbey Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Uzunçiftlik -Dilovası Belediye 1. Küme Lig müsabakası, 7 Aralık Cumartesi günü Arslanbey Stadı’nda saat 15.00 da oynanacaktır” denildi.
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Bu maçın günü değişti
1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Dilovası Belediyespor ile orta sıralardaki Uzunçiftlikspor arasındaki maçın günü değişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz