Bu maçın günü değişti

1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Dilovası Belediyespor ile orta sıralardaki Uzunçiftlikspor arasındaki maçın günü değişti. Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “6 Aralık Cuma günü Arslanbey Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Uzunçiftlik -Dilovası Belediye 1. Küme Lig müsabakası, 7 Aralık Cumartesi günü Arslanbey Stadı’nda saat 15.00 da oynanacaktır” denildi.