Kocaelispor alt yapısında forma giyen futbolcular son derece başarılı bir sezon geçiriyor. Yeşil Siyahlı gençler Bölgesel Gelişim U-15,16 ve 17 yaş gruplarında liderlik koltuğunda oturuyor. Ercan Ağaçe’nin çalıştırdığı U-15 takımı en yakın rakibi İnegölspor’a 9 puan fark atarken, gençlerin bu başarısı da ciddi anlamda takibe alındı. Kocaelispor’un Sakaryaspor ile Vinsan Tesisleri’nde oynadığı U-15 maçını, U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Övünç Soykan Başar ve TFF Bölge Antrenörlerinden Serhat Sütlü de izledi. Genç teknik adam Övünç Soykan Başar bol bol not tutarken takım hakkında çok olumlu ifadeler kullandı.
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Bizim gençler sıkı takipte
Kocaelispor alt yapısında forma giyen futbolcular son derece başarılı bir sezon geçiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz