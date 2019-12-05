Ağrı yolcusu kalmasın!..

Dün Körfez Esentepe Stadı’nda çalışan Yeşil Siyahlılarda moraller çok iyiydi. Antrenmanı Mali As Başkanlardan Bekir Halefler de izledi. Yarın THY’ye ait 13.10 uçağı ile Ağrı’ya gidecek olan ekip, Cenas Otel’de konaklayacak. Takımda Yakup ve Serdar dışında eksik yok. Teknik adam Selahaddin Dinçel “Netleşmese de kadro ile ilgili bir karar vermiş gibiyiz. Maç saatine kadar 11’imiz netleşecek” dedi.

KAMP TITANIC OTEL’DE

Dünkü antrenmanı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ziyaret etti ve takıma Ağrı deplasmanı öncesinde başarı diledi. Öte yandan Kocaelispor’un kamp programı da belli oldu. Buna göre Yeşil Siyahlılar Antalya Lara’da yer alan Titanic Otel’de devre arası kampını yapacak. 21 Aralık’ta başlayacak olan kamp 5 Ocak’ta sona erecek.