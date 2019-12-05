MOBESKO’da indirim günleri devam ediyor

01 Kasım-31 Ocak tarihlerini kapsayan geleneksel indirim günlerinde, 92 mağazadan avantajlı fiyatlar ile alışveriş yapabilecek; oturma grubu, yatak odası, yemek odası, ofis mobilyaları, beyaz eşya, halı ve ev tekstili gibi birçok ürünü MOBESKO’dan temin edebileceksiniz. Özel tasarım mobilya imkanı da sunan MOBESKO, ev ve iş yerleriniz için iç mimarlık hizmetlerini de ücretsiz sunuyor.

İHTİYACINIZ OLAN NE VARSA…

MOBESKO Yönetimi kampanya kapsamında bir açıklama yaptı: “MOBESKO 9’ncu yılında, yüzde yüz doluluk ile 92 mağazasıyla yeni kampanya dönemine start verdi. İndirim günlerinde eviniz için ihtiyacınız olan ne varsa hepsini burada bulabileceksiniz. Farklı mağazalarda çeşitli oranlarda indirimler olacak. Çeşitli mecralarda duyurusunu yaptığımız kampanya dönemi neticesinde MOBESKO, Kocaeli dışından da müşteri ağırlayarak Kocaeli’ye katma değer sağlayacaktır.”