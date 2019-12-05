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Cihan Hastanesi hekimleri buluşturdu!

Cihan Hastanesi, geçtiğimiz yıl başladıkları ‘Hekimler Buluşması’nda bu yıl da işyeri ve aile hekimlerini buluşturdu
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Önümüzdeki aylarda 7. Yılını kutlamaya hazırlanan ilimizin önemli sağlık kuruluşlarından Cihan Hastanesi, hekimleri TrpyByWyndham Otel’de buluşturdu. Cihan Hastanesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Hekimler Buluşması’nın ikincisi bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirildi. Buluşmaya ilimizde görev yapan çok sayıda işyeri hekimi ve aile hekimleri katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan hastane yönetimi, tek tek ilgilendi. Hoş bir ortamda hem yemek yiyen hem de sohbet etme imkanı bulan hekimler, aynı zamanda da obezite ile ilgili detaylı bilgi alma fırsatını yakaladı.

HEKİMLER ADINA BAĞIŞ

Cihan Hastanesi bu organizasyona katılan hekimlerin her biri adına bir öğrencinin doğa eğitimi alması için Tema Vakfı’na eğitim bağışında bulunarak aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Cihan Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Uğur Doğan sunum öncesinde yaptığı konuşmada davetlerine icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ederken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Doğan ayrıca hekimler buluşmasının geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

OBEZİTE İLE İLGİLİ DETAYLI BİLDİ

Cihan Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi/Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr.Ali Harlak’ın sunumuyla birlikte ülkemiz ve dünyadaobezite sorunu, sınıflandırması, obezite ilişkili hastalıklarla birlikte obez hastalar için çözüm yolları olan gastrik, bypss, sleevegastrektomi, mide balonu, mide botoksu, mini gastrikbypass, mide bandı, sadi gibi konular ve TİP II Diyabet cerrahi tedavisi konularında detaylı bilgi aldı

HASTALAR KENDİLERİ ANLATTI

Hekimler buluşmasına Doç. Dr. Ali Harlak’ın mide botoksu uygulayarak 115 kilodan 64 kiloya inerek 51 kilo veren hastası Ceyda Danabay ile 26 kilo veren hastası Jülide Yıldız da katılım sağladı. Bugüne kadar birçok yöntem denemelerine rağmen en güzel sonucu Doç. Dr. Ali Harlak’ın uyguladığı işlemlerden aldıklarını ifade eden iki kadın, kilo vermenin aynı zamanda özgürlük olduğunu da belirtti.

 

 

Bugün 15:29 TSİ - Sağlık

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